Business news: Usa, l'economia cresce del 2,6 per cento nel terzo trimestre

- Nel terzo trimestre del 2022 l'economia degli Stati Uniti è cresciuta del 2,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, allontanando lo spettro di una recessione. Lo indicano le stime pubblicate dal dipartimento del Commercio e che saranno comunque oggetto di revisione nelle prossime settimane. Nel periodo gennaio-marzo, il prodotto interno lordo Usa si era contratto dell'1,6 per cento, mentre nel secondo trimestre il calo era stato di 0,6 punti percentuali. Si tratta degli ultimi importanti dati sull'economia statunitense prima delle elezioni di medio termine, in programma il prossimo 8 novembre. Il voto, attraverso il quale il Partito repubblicano spera di riprendere il controllo del Congresso, potrebbe essere fortemente influenzato dalla percezione della situazione economica da parte degli elettori. (Was)