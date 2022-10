Assago: gip, 46enne personalità capace di brutale violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il carattere brutale ed efferato delle aggressioni e lo sproporzionato livello di violenza fanno emergere una personalità priva di freni inibitori, capace di manifestazioni di incontrollabile e brutale violenza. A ciò deve aggiungersi la considerazione che si è trattato di un raptus improvviso, di cui si ignorano ancora con precisione le cause”. Così il gip di Milano Patrizia Nobile nell’ordinanza di convalida dell’arresto di Andrea Tombolini, il 46enne accusato dell’omicidio di un dipendente del Carrefour di MilanoFiori ad Assago e del duplice omicidio di altre due persone. “Pur non essendovi traccia documentale di una storia psichiatrica dell’indagato – prosegue l’ordinanza –, difficilmente una furia omicida di tale portata può essersi scatenata all’improvviso, senza alcuna avvisaglia di un qualche cambiamento dei processi cognitivi ed emotivi; e soprattutto altrettanto difficilmente può restare un episodio isolato, sia nel caso in cui sia dovuta ad un qualche scompenso psicotico, che ad un qualche processo cognitivo o emotivo che non ne abbia inficiato la coscienza e volontà”. Accogliendo la richiesta del pm Paolo Storari, il giudice ha stabilito che Tombolini deve restare nel reparto di psichiatria dell’ospedale San Paolo, dove si trova al momento. Durante l’interrogatorio, il 46enne “ha riferito di un passato di dipendenza da droghe pesanti, per cui sarebbe stato anche in cura da uno psichiatra diversi anni addietro”. Descritto dalla famiglia come una persona tranquilla, Tombolini avrebbe avuto un “progressivo peggioramento dell’umore” a partire dallo scorso agosto, fino ad arrivare al “danneggiamento di oggetti di casa, come riferito sempre dal padre, scagliati anche contro i genitori”. Il giorno delle aggressioni, dopo essersi sottoposto a una gastroscopia, “nonostante le rassicurazioni mediche, avrebbe iniziato a maturare pensieri ossessivi ipocondriaci, che avrebbero poi scatenato la furia omicida”.(Rem)