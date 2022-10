Business news: scherma, accordo quinquennale tra gruppo italiano Fpa e federazione Singapore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I marchi Italiani produttori di materiale da scherma Ontc e Carmimari, parte del gruppo Fpa, e la Federazione scherma di Singapore hanno firmato una partnership quinquennale, unica nel suo genere, con l'obiettivo congiunto di dare diffusione allo sport dentro e fuori i confini del Paese. Lo rende noto in un comunicato l'ambasciata d'Italia a Singapore. A rappresentare le parti nella cornice del Grand Prix Satellite erano presenti Francesco Rossi, amministratore delegato del gruppo Fpa, e David Chen, segretario generale di Fencing Singapore. A testimoniare l'avvenimento hanno partecipato l'ambasciatore d'Italia Mario Vattani e il presidente del Parlamento di Singapore, Chuan-Jin Tan. "Siamo molto felici che l'Italia, grazie all'iniziativa di un'azienda prestigiosa come la Carmimari, sia partner di Singapore per contribuire alla pratica della scherma per tanti giovani della città-Stato", ha dichiarato Vattani. "Noi vediamo in quest'occasione - ha proseguito l'ambasciatore - la possibilità di sviluppare programmi simili anche con altri paesi dell'area, secondo le linee della nostra partnership di sviluppo con l'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean), che comprende anche la collaborazione sui temi della salute, che comprendono quella mentale. Dopo le restrizioni della pandemia, la scherma rappresenta oggi uno strumento educativo eccellente per la formazione del carattere e della personalità, e lo sviluppo della nostra libera espressione e la sperimentazione delle nostre capacità sia fisiche sia mentali". (Com)