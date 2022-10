Business news: Huawei, ricavi in calo del 2,2 per cento nei primi tre trimestri del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso tecnologico cinese Huawei ha registrato un calo del fatturato del 2,2 per cento nei primi tre trimestri dell’anno, effetto in particolare delle sanzioni varate nei suoi confronti dagli Stati Uniti. È quanto emerge dai risultati comunicati dalla società, che nei primi nove mesi dell’anno ha registrato un fatturato di poco più di 62 miliardi di dollari, inferiore di 1,38 miliardi di dollari rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Sempre nei primi tre trimestri i profitti sono calati del 42,45 per cento, attestandosi a circa 3,7 miliardi di dollari, un risultato che l’azienda attribuisce agli investimenti sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo e per nuove attività di business. Nel terzo trimestre 2022 le entrate sono tuttavia cresciute del 6,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021, arrivando a poco meno di 20 miliardi di dollari. Secondo il presidente di turno di Huawei, Eric Xu, si tratta di risultati “in linea con le previsioni aziendali”. (Cip)