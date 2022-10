Business news: corruzione, incriminato ex vicedirettore gruppo statale cinese Sinograin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex vicedirettore generale del Gruppo statale cinese per le riserve cerealicole (Sinograin), Xu Baoyi, è stato incriminato per corruzione, inadempienza e "insider trading". Lo riporta il "Quotidiano del popolo", aggiungendo che il caso è stato depositato presso la Corte intermedia del popolo di Datong, nella provincia settentrionale dello Shanxi. Xu è sospettato di aver percepito tangenti, effettuato compravendita di azioni sulla base di informazioni ottenute illegalmente e di aver causato "enormi perdite" all'azienda statale durante la sua amministrazione. Le indagini a carico dell'ex funzionario sono state aperte dalla Commissione centrale per l'ispezione disciplinare, uno degli enti preposti al contrasto della corruzione a gennaio 2022. L'azione nei confronti del funzionario segue la rinnovata enfasi sulla politica di "tolleranza zero" nel contrasto della corruzione posta dal presidente, Xi Jinping, durante il ventesimo Congresso nazionale del Partito comunista. (Cip)