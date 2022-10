Business news: Cina, fflusso investimenti diretti esteri aumentato del 19 per cento nei primi tre trimestri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'afflusso di investimenti diretti esteri (Ide) in Cina è aumentato del 18,9 per cento su base annua nei primi tre trimestri del 2022, superando la soglia dei 155 miliardi di dollari. È quanto si evince dai dati pubblicati dal ministero del Commercio. Nello stesso periodo, gli investimenti diretti non finanziari in uscita (Odi) sono aumentati del 6,3 per cento rispetto al 2021, attestandosi a 85,6 miliardi di dollari. Durante la giornata conclusiva del ventesimo Congresso nazionale del Partito comunista (16-22 ottobre), il presidente Xi Jinping ha ribadito l'intenzione di aprire ulteriormente il mercato nazionale e perseguire uno sviluppo qualitativamente elevato. Ciononostante, l'intenzione del presidente di portare avanti la "tolleranza zero" contro il coronavirus e i rigidi controlli sulle imprese a capitale privato nel prossimo quinquennio hanno alimentato diffusi timori tra gli investitori. Il 24 ottobre, all'indomani della rielezione di Xi per un terzo mandato consecutivo alla segreteria generale del Partito comunista, l'indice Hang Seng di Hong Kong è crollato del 4,22 per cento a 15.526,82 punti, toccando i minimi da 13 anni. (Cip)