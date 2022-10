Business news: Cina, uso effettivo di capitale estero aumentato del 18,9 per cento nei primi tre trimestri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uso effettivo di capitale estero da parte della Cina è aumentato del 18,9 per cento su base annua nei primi tre trimestri del 2022, attestandosi a circa 139 miliardi di dollari. Lo indicano i dati del ministero del Commercio. Nel periodo di riferimento, i fondi esteri assorbiti dalla manifattura e dal comparto dei servizi ad alta densità tecnologica sono aumentati rispettivamente del 48,6 e del 27,9 per cento. L'afflusso di capitale è stato particolarmente consistente da Germania e Corea del Sud, che hanno incrementato gli investimenti del 114,3 e del 90,7 per cento rispetto al 2021. Seguono Giappone e Regno Unito con rispettivi incrementi del 39,5 e del 22,3 per cento. (Cip)