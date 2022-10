Business news: Vietnam, 81 milioni di passeggeri negli aeroporti nei primi 10 mesi dell’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi dieci mesi dell’anno gli aeroporti vietnamiti hanno accolto 81 milioni di passeggeri. Lo ha reso noto l’Autorità del Vietnam per l’aviazione civile (Caav). Per l’intero anno si prevede di arrivare a cento milioni, ancora al di sotto dei 120 milioni precedenti la pandemia di coronavirus. Tra gennaio e ottobre le compagnie aeree del Paese hanno trasportato 40 milioni di passeggeri, numero che dovrebbe salire a 55 milioni alla fine del 2022. Il mercato domestico – ha spiegato l’ente – si è ripreso, ma le rotte verso alcuni mercati chiave, in particolare la Cina, risentono ancora delle restrizioni. In Corea del Sud, Giappone e Taiwan nonostante la riapertura, la domanda di viaggi è ancora bassa, mentre il volume di trasporto è abbastanza positivo per quanto riguarda il mercato indiano. (Fim)