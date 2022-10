Business news: Oman mira a produrre un milione tonnellate idrogeno entro 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sultanato dell’Oman mira a produrre un milione di tonnellate di idrogeno entro il 2030. È quanto affermato dal ministro dell’Energia e delle Risorse minerarie omanita, Salem bin Nasser al Awfi, nel corso di un evento dedicato allo sviluppo dell’energia verde, svoltosi a Mascate. A detta del ministro, il Sultanato desidera porsi come un centro globale per la produzione di idrogeno, considerata la presenza “degli ingredienti principali”, vale a dire energia solare, energia eolica, territori estesi e manodopera. Negli ultimi anni, ha fatto sapere il ministro, l’Oman ha compiuto passi rilevanti per accelerare le procedure di regolamentazione del settore dell'idrogeno, definire i quadri giuridici e le politiche necessarie alla sua crescita e nel definire i siti idonei alla produzione. (Res)