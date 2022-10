Lega araba: al via riunione ministri Esteri ad Algeri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- È da mercoledì 26 ottobre che si svolgono ad Algeri incontri propedeutici al vertice. Si è svolto il 26 e 27 ottobre il Consiglio della Lega a livello di delegati permanenti e alti funzionari all'insegna dello slogan "Vertice della riunificazione". Il primo novembre, invece, avrà inizio il vertice dei capi di Stato e di governo. La presidenza algerina ha confermato che quattro leader arabi saranno assenti dal vertice della Lega araba. Tra questi, il principe ereditario e primo ministro dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, il quale ha annunciato nei giorni scorsi la sua assenza dopo che i medici gli hanno consigliato di non percorrere lunghe distanze in aereo senza sosta per problemi di salute. Pertanto, sarà il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita, Faisal bin Farhan, a guidare la delegazione che parteciperà al vertice. Anche la corte del Regno del Bahrein ha confermato che il re Hamad bin Isa al Khalifa non parteciperà al vertice in Algeria, senza specificare le ragioni, e sarà rappresentato al vertice dal vice primo ministro, Mohamed bin Mubarak al Khalifa. Un altro assente sarà il sultano dell'Oman, Haitham bin Tariq. In tal caso, per Mascate prenderà parte al vertice il vice primo ministro Asaad bin Tariq al Said. (segue) (Res)