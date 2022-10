Business news: scandalo emissioni, costruttore veicoli commerciali Hino cancella previsioni finanziarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore giapponese di veicoli commerciali e autocarri Hino Motors Ltd., parte del gruppo Toyota, ha cancellato la previsione relativa all'utile netto per l'anno fiscale che si chiuderà il prossimo marzo, sull'onda dello scandalo relativo alla manomissione dei dati sulle emissioni inquinanti dei motori che ha travolto l'azienda. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui l'azienda ritiene troppo difficile formulare previsioni finanziarie in un contesto che oltre al summenzionato scandalo, e ai costi ancora incerti di compensazione dei clienti e richiamo di veicoli, è gravato da un contesto di crisi economica globale. (Git)