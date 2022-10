Business news: elettronica, Kla stima perdite per 900 milioni di dollari dopo sanzioni Usa alla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso statunitense dei macchinari per la fabbricazione di semiconduttori Kla Corporation ha chiuso il terzo trimestre 2022 con un aumento del fatturato del 30,7 per cento su base annua, a 2,7 miliardi di dollari, ma teme un significativo calo del volume d'affari nei prossimi mesi, a seguito dei nuovi, stringenti vincoli settoriali al commercio con la Cina recentemente varati dagli Stati Uniti. L'azienda teme che i divieti di esportazione verso la Cina potrebbero costarle da 600 a 900 milioni di dollari di minor fatturato nel corso del 2023. Tre aziende statunitensi - Kla, Applied Materials e Lam Research - assieme all'europea Asml e alla giapponese Tokyo Electron, sono leader incontrastate dei macchinari per i processi di fabbricazione dei semiconduttori. Kla, in particolare, è specializzata nella fornitura di apparecchi per la misurazione e il controllo di qualità. (Was)