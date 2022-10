Business news: Kazakhstan, progetto idrogeno verde nella regione di Mangystau presentato a Tokayev e Michel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in occasione del loro incontro odierno ad Astana, nella residenza presidenziale, hanno assistito alla presentazione di un progetto per la realizzazione nella regione di Mangystau di un centro per la produzione e distribuzione di idrogeno “verde” con una capacità produttiva di due milioni di tonnellate all’anno. Lo riferisce la presidenza kazakha. L’investitore è il gruppo tedesco Svevind e il centro comprenderebbe un impianto di dissalazione con una capacità di 255 mila metri cubi al giorno, un impianto per l’elettrolisi dell’acqua da 20 gigawatt e una stazione di energia rinnovabile (da fonti eolica e solare) da 40 gigawatt. Il progetto prevede la collaborazione di università tedesche e kazakhe per la formazione di personale e la creazione di 3.500 posti di lavoro durante la costruzione e circa 1.800 posti permanenti. (Res)