Business news: mercato pagamenti digitali Asean ammonterà a 2 mila miliardi di dollari nel 2030

- Il mercato dei pagamenti digitali del Sud-est asiatico, in pieno boom raggiungerà un volume complessivo delle transazioni di 2mila miliardi di dollari nel 2030, decuplicando nell'arco di un decennio. E' la previsione contenuta in uno studio annuale effettuato da Google, dalla società di investimenti di Singapore Temasek Holdings e dalla società di consulenza Usa Bain & Co. Lo studio formula previsioni in merito al futuro andamento delle economie digitali in sei Paesi della regione: Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam. La crescita dei pagamenti digitali prosegue di pari passo con quella degli utenti di Internet, che quest'anno dovrebbero raggiungere i 460 milioni. Tuttavia, dopo anni di continua accelerazione, il rapporto rileva segnali di una "normalizzazione", e quest'anno i nuovi utenti regionali di Internet dovrebbero essere circa 20 milioni, la metà rispetto al 2020. (Fim)