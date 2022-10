Usa: Twitter, Elon Musk potrebbe iniziare da subito i tagli al personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elon Musk potrebbe iniziare già oggi, sabato 29 ottobre, a tagliare il personale di Twitter, dopo aver chiuso l’accordo da 44 miliardi di dollari raggiunto lo scorso aprile per acquisire la piattaforma. Fonti anonime informate dei fatti hanno riferito al “New York Times” che il fondatore di Tesla avrebbe già chiesto ad alcuni manager di preparare delle liste di dipendenti da licenziare. La fonti non hanno fornito dettagli sull’entità dei tagli (al momento la forza lavoro della società conta circa 7.500 dipendenti), ma hanno detto che alcune divisioni saranno “più colpite di altre”. I tagli dovrebbero avere luogo entro il primo novembre, quando i dipendenti dovrebbero ricevere una assegnazione gratuita di azioni Twitter come parte della loro remunerazione. Già giovedì, poco dopo la conclusione dell’accordo, Musk ha licenziato l’amministratore delegato, il chief financial officer e altri top manager. (Was)