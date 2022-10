Business news: presidente Egitto Al Sisi, servono soluzioni decisive per affrontare crisi economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono necessarie soluzioni “decisive e la comprensione da parte dell'opinione pubblica per portare avanti drastiche riforme economiche e per affrontare le crisi a cui il Paese ha assistito negli ultimi 50 anni”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, nel suo intervento alla Conferenza economica egiziana 2022 che si è svolto nella Nuova capitale amministrativa situata a est del Cairo. Organizzata dalla presidenza egiziana, la conferenza durerà tre giorni e affronterà una serie di questioni economiche e fascicoli relativi alle condizioni e al futuro dell'economia del Paese delle piramidi. All’evento prenderono parte ministri, funzionari e rappresentanti di agenzie governative, oltre a economisti ed esperti di vari settori. “I risultati della conferenza economica saranno i pilastri del percorso di riforma economica dell’Egitto”, ha affermato al Sisi, aggiungendo che "la profondità della crisi di cui soffre lo Stato egiziano nell'era moderna richiede misure severe, dure e continue". Il capo dello Stato ha affermato che sono stati spesi 7mila miliardi di sterline egiziane (361 miliardi di euro) per realizzare lo sviluppo, ma questa cifra è molto modesta di fronte ai bisogni dello Stato”, ha sottolineato Sisi, aggiungendo che il governo sta facendo il possibile. Al Sisi ha affermato che gli eventi del 2011 e del 2013 "hanno aggravato ed esacerbato le crisi e quasi distrutto il presente e il futuro dell'Egitto". (Cae)