Ucraina: fonti stampa, Turchia non ha ricevuto comunicazione da Mosca su stop ad accordo sul grano

- La Turchia non ha ancora ricevuto la notifica da parte di Mosca della sospensione della partecipazione della Russia all'accordo sul grano ma se ciò avverrà "questo causerà rammarico". Lo ha affermato una fonte turca a Istanbul all'agenzia di stampa russa "Ria Novosti". "Non abbiamo ancora ricevuto una notifica del genere. Ma se questo è vero, è deplorevole", ha affermato la fonte. Alla domanda se la decisione di Mosca significasse un'interruzione dei negoziati per l'estensione dell'accordo, che scade il 19 novembre, la fonte ha affermato che è ancora prematuro per trarre conclusioni. Inoltre la parte turca, stando alla fonte, avrebbe avviato i contatti con Mosca dopo lo stop all'accordo sul grano, in stretto coordinamento con l'Onu. Secondo il ministero della Difesa russo, oggi nelle prime ore del mattino, Kiev avrebbe effettuato un attacco terroristico contro navi della flotta del Mar Nero e navi civili che si trovavano sulle rade esterne e interne della base di Sebastopoli. Stando al dicastero, la preparazione dell'attacco terroristico e l'addestramento del personale militare ucraino sono stati effettuati sotto la guida di specialisti britannici. (Rum)