Ucraina: ministro russo Patrushev, forniremo fino a 500 mila tonnellate di grano ai Paesi più poveri

- La Russia fornirà centinaia di migliaia di tonnellate di grano ai Oaesi poveri nei prossimi quattro mesi, con l'assistenza della Turchia. Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura, Dmitrij Patrushev, all'agenzia di stampa "Tass" dopo l'annuncio da parte di Mosca della sospensione dell'accordo sul grano. Secondo il ministro, solo il 3 per cento dei generi alimentari esportati in base a un accordo mediato dalle Nazioni Unite era andato ai Paesi più poveri e che le nazioni occidentali rappresentavano la metà di tutte le spedizioni. L'accordo è stato firmato a luglio per liberare diversi milioni di tonnellate di grano bloccati nei porti ucraini per via del conflitto. (Rum)