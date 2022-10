Lega araba: al via riunione ministri Esteri ad Algeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziata oggi ad Algeri la riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi della Lega araba, presieduta dal ministro algerino Ramtane Lamamra. L’incontro che si concluderà domani è stato organizzato in preparazione al 31esimo vertice della Lega araba, che si terrà il primo e il due novembre nella capitale dell'Algeria. “Gli sviluppi globali non devono influenzare la risoluzione dei problemi dei Paesi arabi”, ha affermato Lamamra nel suo discorso di apertura dell’incontro, spiegando che “la crisi in Ucraina richiede un’azione araba congiunta”. Il ministro algerino ha evidenziato la necessità di sostenere “i principi di buon vicinato e il rispetto per la sovranità e l’indipendenza degli Stati favorendo un’integrazione araba”. Da parte sua, il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul-Gheit, ha dichiarato che il vertice arabo è “il meccanismo più importante per un'azione araba congiunta”. (segue) (Res)