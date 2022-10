Assago: 46enne, ho visto il calciatore felice e ho provato invidia, così l’ho accoltellato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- “Quando ho visto che tra i clienti vi era un calciatore del Monza, ho provato invidia, perché lui stava bene e io male. L’ho colpito quindi con un coltello che avevo in mano e potevo fermarmi lì, invece non so cosa mi è preso e ho cominciato a colpire anche altre persone”. Con queste parole, Andrea Tombolini ha raccontato al gip, durante l’interrogatorio di convalida, l’origine delle aggressioni di giovedì sera nel Carrefour di MilanoFiori ad Assago, dove un dipendente del supermercato ha perso la vita. “Se devo descrivere un sentimento che ho avuto nell’occasione - ha messo a verbale il 46enne - era quello di invidia perché le persone che ho colpito stavano bene, mentre io stavo male. Ritengo di avere un tumore e di dover morire”. Le aggressioni contro le vittime sarebbero state dovute “all’azione volontaria e violenta dell’indagato, che ne voleva la morte”, scrive il gip Patrizia Nobile nell’ordinanza. In merito alle altre due persone rimaste ferite gravemente, “la qualificazione giuridica di tentato omicidio, allo stato attuale delle indagini, appare dunque corretta alla luce delle modalità dell’aggressione e, in particolare, dell’intrinseca potenzialità lesiva del mezzo usato, della direzione dei colpi e delle regioni del corpo verso cui questi erano diretti”. (Rem)