Business news: Giappone, profitti in crescita del 16 per cento per il produttore di motori elettrici Nidec

- Il produttore giapponese di motori elettrici Nidec ha registrato una crescita dei profitti operativi del 16 per cento nel secondo trimestre dell’anno, grazie a un aumento dei prezzi, a una riduzione dei costi e agli effetti dell’indebolimento dello yen. La compagnia di base a Kyoto ha fatto sapere di aver registrato profitti operativi per 347,21 milioni di dollari nel trimestre concluso a settembre, in netto aumento rispetto ai circa 300 milioni di dollari dello stesso periodo dell’anno scorso. Questo nonostante i cambiamenti al vertice nella prima parte dell’anno, con il fondatore Shigenobu Nagamori che lo scorso aprile ha riassunto il ruolo di direttore esecutivo della società allontanando l’ex dirigente di Nissan Jun Seki. Il valore delle azioni di Nidec è diminuito del 41,1 per cento quest’anno. (Git)