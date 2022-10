Business news: corruzione, arrestato ex presidente China Merchants Bank

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della China Merchants Bank, Tian Huiyu, è stato arrestato con le accuse di corruzione e abuso di potere. Lo riporta l'emittente statale "Cctv", precisando che il mandato d'arresto per l'ex dirigente dell'istituto – a larga partecipazione statale – è stato emesso dalla Procura suprema dopo la conclusione delle indagini da parte della Commissione nazionale di vigilanza, l'ente nazionale preposto al contrasto della corruzione. La cattura segue le dichiarazioni rilasciate dal presidente Xi Jinping in apertura al ventesimo Congresso nazionale del Partito comunista, durante il quale è stato ribadito che la leadership avrebbe esercitato "tolleranza zero" contro la corruzione e previsto pene severe per i trasgressori. Tian, 56 anni, ​aveva servito come segretario dell'attuale vicepresidente della Cina, Wang Qishan, mentre rivestiva la presidenza della China Construction Bank, tra il 1996 e il 1997. Nel 2013 è arrivata la promozione alla guida della China Mercants Bank, incarico da cui è stato estromesso lo scorso aprile dopo nove anni di attività. Nel corso di ottobre, Tian è stato inoltre espulso dal Partito comunista con l'accusa di aver accumulato "proventi illeciti". (Cip)