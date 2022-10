Business news: India, Aie prevede crescere domanda energia del 3 per cento l’anno fino al 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La domanda di energia dell’India potrebbe crescere del tre per cento all’anno fino al 2030, il tasso più alto al mondo, sotto la spinta dell’urbanizzazione e dell’industrializzazione. È quanto emerge dall’ultimo rapporto globale dell’Agenzia internazionale dell’energia (Aie), “World Energy Outlook 2022”. L’analisi dell’organizzazione evidenzia che il grande Paese asiatico sta aumentando la sua quota di energia rinnovabile, che risponde a oltre il 60 per cento della crescita della domanda, mentre un terzo della risposta dipende ancora dal carbone. Le fonti rinnovabili dovrebbero rappresentare il 35 per cento del mix energetico entro il 2030, con un 15 per cento di quella solare. (Inn)