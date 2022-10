Business news: ambasciatore in Kazakhstan Alberti termina missione nel Turkestan, focus su impresa e sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cultura, impresa, sostenibilità: queste le direttrici della missione effettuata il 25-26 ottobre dall’ambasciatore d’Italia in Kazakhstan, Marco Alberti, accompagnato dal capo dell'ufficio economico dell'ambasciata Emilio Sessa nella regione di Turkestan, una delle più dinamiche del Paese, dotata di notevole potenziale nei settori turistico e culturale. Lo rende noto la Farnesina. Oggetto dell’incontro con il nuovo governatore della Regione, Darkhan Satybaldy, alcune iniziative industriali italiane, fra le quali il progetto dell’impianto solare da 50Mw di Shaulder, sviluppato da Arm Wind, controllata Eni attiva nel settore delle energie rinnovabili. Nell’agenda dei colloqui anche il rafforzamento della collaborazione in materia di valorizzazione dei siti archeologici e monumentali, fra i quali le antiche città di Otrar e Sauran. Insieme all’Ambasciatore, anche Angela Benotto e Roberta Menegazzi, della Fondazione Torino Musei e del Centro Ricerche e Scavi Archeologici di Torino, che hanno firmato con la Rirezione regionale per i musei e i monumenti “Azirret Sultan” un protocollo d'intesa in materia di formazione del personale destinato al settore culturale, primo atto di una serie di iniziative che potranno essere sviluppate dal nuovo Istituto italiano di cultura ad Almaty, prossimo all’apertura. (Res)