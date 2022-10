Serbia: fonti stampa, Ivica Dacic sarà il nuovo ministro degli Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Partito socialista serbo (Sps), Ivica Dacic, sarà il nuovo ministro degli Esteri della Serbia. E' quanto rivelano alcune fonti riservate al centro di ricerca Demostat. Il centro aggiunge che il partito di Dacic avrà anche più ministri nel nuovo governo rispetto a prima. Per Dacic, presidente del Parlamento serbo nel precedente mandato, sarebbe comunque un ritorno al ministero che ha guidato prima nel governo di Aleksandar Vucic e poi in quello di Ana Brnabic, dal 2014 al 2020. E' sempre Dacic, in qualità di primo ministro, ad aver firmato l'Accordo di Bruxelles con Pristina nell'aprile 2013. (Seb)