Serbia: Vucic, cresce la pressione su di noi, tutti vogliono che finisca la saga del Kosovo

- Cresce la pressione sulla Serbia, perché tutti vogliono che finisca la saga del Kosovo. Lo ha dichiarato il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ospite ieri sera dell'emittente televisiva "Prva". Vucic ha detto che nella sua conversazione con il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, ha sentito parlare del termine di "alcune settimane" per risolvere la questione del Kosovo, ma che lo considera "irrealistico". "Vedo stasera che i Paesi del Quintetto mi vogliono vedere urgentemente e presumo che domani mi porteranno tutto ciò che il quotidiano albanese ha già annunciato e cioè una proposta di accordo tra Belgrado e Pristina che deve essere raggiunto entro il 24 febbraio 2023" ha detto Vucic, sottolineando che "niente dovrebbe essere rifiutato in anticipo, ma per quanto mi riguarda ora non ci hanno dato una possibilità", ha detto Vucic. Il presidente serbo ha sottolineato che Belgrado ha "bisogno dell'Europa, sia di fabbriche che di valori, regole e giustizia e molte cose che possiamo imparare per avere un approccio diverso alla vita", ma ha aggiunto "un Paese non può essere sempre vittima per giustificare i loro errori, la loro politica e il calpestamento del diritto internazionale". Alla domanda su cosa minaccia la Serbia, se non accetta la soluzione per il Kosovo, Vucic ha detto che "alcune informazioni non sono per l'opinione pubblica". (segue) (Seb)