Serbia: Vucic, cresce la pressione su di noi, tutti vogliono che finisca la saga del Kosovo (2)

- Sulle ultime speculazioni attorno alla possibilità delle sue dimissioni, Vucic ha risposto che un "un politico pensa ogni giorno alle dimissioni e io ci sto pensando per guadagnare tempo per il nostro Paese, non per me stesso", sottolineando che una tale opzione nelle tattiche attuate dalla Serbia "deve esistere e può far guadagnare sei, nove mesi al Paese". Il capo dello Stato serbo ha infine affermato che le sanzioni contro la Russia non saranno introdotte fino a quando "non ci sarà una minaccia esistenziale per la Serbia e i suoi cittadini". "Se arriviamo a una situazione in cui siamo minacciati esistenzialmente, mi rivolgerò ai cittadini e dirò: dobbiamo, ma non credo che sia ancora il momento", ha concluso Vucic. (Seb)