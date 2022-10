Serbia: Vucic incontra ambasciatore russo Bocan-Harchenko, focus su Kosovo e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha incontrato oggi l'ambasciatore russo a Belgrado, Aleksandar Bocan-Harchenko, ringraziando la Russia per il sostegno che fornisce all'integrità territoriale e alla sovranità della Serbia, ed esprimendo l'auspicio che la pace sul suolo europeo sarà stabilita nel più breve tempo possibile. Secondo una nota della presidenza, Vucic e Bocan-Harchenko hanno discusso di cooperazione bilaterale, della situazione geopolitica e delle questioni regionali. I due interlocutori hanno parlato anche della situazione in Kosovo, e a tal proposito il presidente serbo ha sottolineato che Belgrado, nonostante tutte le sfide, continua a condurre una politica responsabile di pace e cooperazione e rimane impegnata per la piena attuazione degli accordi raggiunti finora nel rispetto del diritto internazionale. (Seb)