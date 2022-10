© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Balcani: von der Leyen in visita nella regione per rilanciare negoziati di adesione - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sarà impegnata in un viaggio nei Balcani occidentali nel corso di questa settimana. Il calendario di von der Leyen prevede una visita ufficiale a Skopje mercoledì prossimo, seguita dalle visite a Pristina e Tirana di giovedì, Sarajevo e Belgrado di venerdì e Podgorica nella giornata di sabato. L'obiettivo generale della presidente von der Leyen "è quello di ribadire l'importanza degli accordi europei con i Balcani occidentali", ha detto il portavoce della Commissione Ue, Eric Mamer, durante una conferenza stampa a Bruxelles. "La volontà è quella di mettere l'accento sull'importanza che riveste la prospettiva Europea dell'intera regione", ha aggiunto Mamer. "Vogliamo continuare nella via verso le negoziazioni di adesione europea per i Balcani occidentali, specialmente in un contesto difficile come quello vissuto negli ultimi anni, dalla crisi Covid allo scoppio della guerra in Ucraina", ha proseguito durante la conferenza. "Il messaggio, in linea generale è di solidarietà e impegno dell'Ue nei riguardi dell'intera regione, nonché di volontà nel voler continuare a cooperare su tutti i temi strategici che abbiamo concordato con i vari Stati", ha concluso. (segue) (Res)