Kosovo: premier Kurti, Serbia continua a rifiutarsi di imporre sanzioni contro la Russia

- La Serbia continua ancora a rifiutarsi di imporre sanzioni alla Russia e a "chiudere un occhio" sui crimini di guerra commessi dalle truppe russe in Ucraina. Lo ha detto il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, nel suo intervento al Summit dei Balcani occidentali 2022 organizzato a Pristina dal settimanale di informazione britannico "The Economist" in collaborazione con l'ufficio del primo ministro del Kosovo. "Dall'inizio della guerra, Belgrado ha chiuso un occhio sui crimini di guerra. Il presidente della Serbia (Aleksandar Vucic) non ha mostrato rimpianti per aver firmato l'accordo con la Russia. Ciò avviene quando la Russia ha deliberatamente ridotto l'offerta di gas ai Paesi europei. Anche l'altro accordo sulla politica estera tra Belgrado e Mosca è allarmante", ha detto Kurti. Il capo di governo ha affermato che il Kosovo ha dimostrato di essere un alleato affidabile per tutti gli Stati democratici. "Il Kosovo ha partecipato alle esercitazioni di 'Defender Europe'. Siamo i primi a imporre sanzioni alla Russia. Siamo il Paese che ha ospitato i rifugiati dall'Afghanistan, nonché i giornalisti dall'Ucraina", ha sottolineato Kurti. (Alt)