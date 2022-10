© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: von der Leyen, 75 milioni di euro per sostegno energetico - L'Ue fornirà al Kosovo 75 milioni di euro attraverso un pacchetto di sostegno energetico, per proteggere cittadini e imprese. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un messaggio su Twitter. "La guerra energetica della Russia sta colpendo tutti noi. Noi siamo con voi. Con il nostro pacchetto di sostegno all'energia, l'Ue sta fornendo al Kosovo 75 milioni di euro per proteggere i cittadini e le imprese. Anche con investimenti per il vostro futuro energetico", si legge nel tweet di von der Leyen. (segue) (Res)