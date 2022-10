Serbia: presidente Vucic, procedura per ammissione Kosovo a Consiglio d’Europa è "sempre più vicina"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procedura per l'ammissione del Kosovo al Consiglio d'Europa è "sempre più vicina". Lo ha dichiarato oggi il presidente serbo, Aleksandar Vucic, dopo la seduta del Consiglio di sicurezza nazionale e l'incontro con i rappresentanti dei serbi che vivono in Kosovo. Lo riporta l'agenzia di stampa "Fonet". "Ogni decisione sulla statualità e l'indipendenza del Kosovo sarà sempre sostenuta dagli Stati Uniti d'America e dai Paesi del Quintetto", ha affermato Vucic "e mi aspetto che la prossima settimana entreremo nella procedura per l'ammissione del Kosovo al Consiglio d'Europa che potrebbe durare fino a un anno", ma "è chiaro quale sarà il risultato". Il presidente serbo ha affermato che una risposta al piano franco-tedesco del presidente francese Emmanuel Macron e del cancelliere tedesco Olaf Scholz per il Kosovo, sostenuto dagli Stati Uniti, è stata preparata durante la seduta del Consiglio di sicurezza di oggi e che sarà inviata "entro 24 ore". "Ci hanno deliberatamente messi all'angolo con la forza, mi sono state presentate le conseguenze di un rifiuto del piano che non sono certo facili per noi. Loro non sono interessati al diritto internazionale, perché sono un gruppo di Paesi potenti che possono fare qualsiasi cosa, anche contro il diritto internazionale", ha sottolineato Vucic. Il capo dello Stato ha quindi aggiunto che "la pace e la stabilità sono minacciate dall'insistenza di Pristina sulla reimmatricolazione delle targhe automobilistiche". (segue) (Seb)