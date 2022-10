Serbia: presidente Vucic, procedura per ammissione Kosovo a Consiglio d’Europa è "sempre più vicina" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pochi giorni fa i Paesi del Quintetto e dell'Unione Europea hanno riferito che la reimmatricolazione delle targhe in Kosovo è legittima e conforme agli accordi del dialogo", ha detto il presidente serbo, "invece questo non è vero, è una bugia, perché non c'è nessun atto o documento in nessun accordo sulla libertà di movimento tra Belgrado e Pristina che obblighi l'introduzione delle targhe kosovare", ha sottolineato Vucic, aggiungendo che "solo 18 auto su novemila registrate sono state reimmatricolate con targa kosovara finora". Il capo dello Stato serbo ha quindi detto che i rappresentanti dei serbi del Kosovo lo hanno informato che offriranno resistenza democratica se Pristina inizierà a togliere le targhe dai loro veicoli e ha aggiunto che "la Serbia non permetterà la persecuzione e l'uccisione dei serbi". Vucic ha quindi affermato di "essere d'accordo" sul fatto che l'Ue conceda un regime di esenzione dal visto ai cittadini del Kosovo, affermando che "sosterrà sempre" la cosa. "Pristina non porterà mai nulla a beneficio dei serbi del Kosovo e i Paesi del Quintetto non faranno mai nulla contro gli interessi di Pristina. Non ci hanno letteralmente dato una possibilità", ha concluso Vucic. (Seb)