Serbia-Ue: domani incontro von der Leyen-Vucic a Nis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic incontrerà domani la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, impegnata in un viaggio nei Balcani occidentali nel corso di questa settimana. Vucic incontrerà von Der Leyen all'aeroporto della città di Nis, e poi insieme visioneranno i lavori per la costruzione dell'interconnettore del gas tra Serbia e Bulgaria. La presidente della Commissione ha iniziato ieri il suo viaggio "per ribadire l'importanza degli accordi europei con i Balcani occidentali", con una visita in Macedonia del Nord, da dove ha annunciato un pacchetto di sostegno ai Paesi della regione volto ad affrontare la crisi energetica. Oggi Von der Leyen è a Pristina e Tirana mentre domani dopo Belgrado volerà a Sarajevo, per concludere infine la sua visita nella regione il 29 ottobre a Podgorica.(Seb)