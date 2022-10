Kosovo-Serbia: Commissione Ue auspica soluzione adeguata a controversia su targhe auto entro 31 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha espresso l'auspicio che una "soluzione adeguata" alla controversia sulla reimmatricolazione delle targhe serbe in Kosovo venga trovata entro l'ultima scadenza fissata del 31 ottobre. Come ha affermato il portavoce della Commissione, Eric Mamer, ripreso dall'emittente "N1", Belgrado e Pristina, con la mediazione dell'inviato Ue Miroslav Lajcak, "devono trovare una soluzione adeguata". Mamer ha sottolineato che ieri a Pristina la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, "ha invitato entrambe le parti a continuare i negoziati nell'ambito del dialogo in corso". Nabila Massrali, portavoce dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ha affermato che la posizione dell'Unione "è chiara, non è cambiata" e che si aspetterà a reagire "prima che scada il termine". Ieri sulla stessa questione il portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (Eeas), Peter Stano, ha sottolineato che "è della massima importanza prevenire tutto ciò che porta a un ulteriore inasprimento ed è necessario trovare soluzioni per tutte le questioni aperte nello spirito del compromesso", ha aggiunto Stano.(Beb)