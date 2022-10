Ucraina: ministero Esteri russo, Kiev non interessata a sicurezza e stabilità mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina non ha bisogno della stabilità mondiale e della sicurezza alimentare, "altrimenti tutti si dimenticheranno di Zelensky e Kuleba". Lo scrive su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando quanto detto dal ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, sulla sospensione di Mosca dell'accordo sul grano. "Pertanto, fanno di tutto per ricordarsi di se stessi con metodi terribili. Attacchi terroristici, ricatti nucleari, omicidi, se solo avessero soldi e armi", ha aggiunto, Kuleba ha invitato la comunità internazionale a chiedere che la Russia adempia ai suoi obblighi per garantire il funzionamento del "corridoio del grano".(Rum)