Regno Unito: stampa, telefono di Truss violato da agenti russi quando era ministra degli Esteri

20 luglio 2021

- Il telefono personale dell'ormai ex premier britannica, Liz Truss, è stato violato da agenti sospettati di lavorare per il presidente russo Vladimir Putin. Lo rivela il periodo britannico "The Mail on Sunday" secondo cui presunti agenti dei Servizi segreti russi avrebbero avuto accesso ai dettagli dei negoziati con i principali alleati internazionali del Regno Unito, nonché ai messaggi privati ​​che Truss ha scambiato con l'ex ministro delle Finanze, Kwasi Kwarteng. Le attività di hackeraggio ai danni del telefono dell'ex capo di governo sono stati scoperte durante la campagna per la leadership dei Tory, quando Truss era ancora ministro degli Esteri ma i dettagli sono stati nascosti dall'allora primo ministro Boris Johnson e dal segretario di gabinetto Simon Case. Secondo la testata, i messaggi caduti in mano straniera includevano critiche a Johnson sia da parte di Truss che di Kwarteng, "portando a un potenziale rischio di ricatto", scrive "The Mail on Sunday". Inoltre sembra che tra il materiale consultato dagli agenti russi ci sarebbero state anche discussioni molto delicate con altri ministri degli Esteri sulla guerra in Ucraina, comprese discussioni dettagliate sulle spedizioni di armi. Oggi un portavoce del governo del Regno Unito ha dichiarato al "The Mail on Sunday" di non commentare "le disposizioni sulla sicurezza delle persone". Ma una fonte a conoscenza dell'incidente ha detto: "Ciò ha causato un pandemonio assoluto. Non è un bella figura per i servizi di intelligence se il telefono del ministro degli Esteri può essere così facilmente saccheggiato con messaggi personali imbarazzanti da parte di agenti che si presume lavorino per la Russia di Putin". (Rel)