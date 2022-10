Business news: fondo previdenziale canadese investe 474 milioni di dollari nell'eolico in Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo previdenziale canadese Cdpq intende investire 70 miliardi di yen (circa 474 milioni di dollari) in Shizen Energy, un'azienda giapponese sviluppatrice di progetti nel campo delle energie rinnovabili. Il fondo previdenziale acquisterà questo mese 20 miliardi di yen in obbligazioni convertibili dell'azienda giapponese, e accantonerà altri 50 miliardi di yen per una cornice d'investimento in progetti di Shizen Energy in Giappone e all'estero. Secondo il quotidiano "Nikkei", Cdpq invierà un direttore nel consiglio di amministrazione di Shizen per determinare i progetti nei quali investire. Cdpq gestisce i fondi previdenziali di oltre 6 milioni di cittadini canadesi, e il suo patrimonio netto ammontava a circa 308 miliardi di dollari alla fine del 2021. (Git)