Business news: Spazio, India punta ad aggiudicarsi nuove quote del mercato dei lanci

- L'India ha collocato in orbita 36 satelliti di una società di comunicazioni britannica, consolidando così gli sforzi tesi ad occupare il vuoto creato nel mercato dei lanci commerciali di satelliti dalle misure sanzionatorie nei confronti della Russia. I satelliti sono stati collocati in orbita da un razzo vettore dell'Organizzazione indiana per le ricerche spaziali (Isro), l'agenzia nazionale indiana per la ricerca spaziale. Il razzo è stato lanciato dall'isola di Sriharikota nella Baia del Bengala, al largo dello Stato indiano meridionale dell'Andhra Pradesh. La società londinese proprietaria dei satelliti, OneWeb, aveva inizialmente commissionato il lancio all'agenzia spaziale russa Roscosmos, ma la missione era stata annullata lo scorso marzo a seguito delle tensioni scaturite dal conflitto in Ucraina. Proprio Roscosmos aveva vincolato il lancio alla garanzia di OneWeb che i satelliti non sarebbero stati destinati ad applicazioni militari; anziché ottemperare alla richiesta, la società britannica ha annullato tutti e sei i lanci che aveva inizialmente pianificato dal cosmodromo di Baikonur. (Inn)