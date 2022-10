Business news: carburanti, nuovi rincari su diesel e benzina in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha adeguato al rialzo il prezzo di vendita al dettaglio di diesel e benzina per effetto delle fluttuazioni nelle quotazioni internazionali del petrolio. La Commissione nazionale di sviluppo e riforma (Ndrc), la principale agenzia governativa per la pianificazione economica, ha annunciato un incremento di circa 26 dollari per tonnellata. Stando al meccanismo nazionale di determinazione dei prezzi, il costo dei prodotti raffinati subisce variazioni solo quando il prezzo del greggio varia di oltre 50 yuan (7,89 dollari) per tonnellata e si mantiene stabile per dieci giorni lavorativi. Alle tre maggiori compagnie petrolifere cinesi – China National Petroleum Corporation, China Petroleum & Chemical Corporation e China National Offshore Oil Corporation – è stato chiesto di mantenere la produzione di petrolio e facilitare il trasporto per garantire forniture stabili. (Cip)