Business news: elettronica, utile operativo Sk Hynix crolla a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'utile operativo di Sk Hynix, colosso sudcoreano dei semiconduttori e secondo produttore mondiale di matrici Dram, ha registrato un crollo del 60,3 per cento su base annua a settembre, per effetto del calo della domanda globale microchip. Le difficoltà dell'azienda emergono anche dal dato relativo al volume d'affari, che a settembre è calato del 7 per cento a 11mila miliardi di won. "La compagnia è in difficoltà anche a seguito delle nuove sanzioni imposte dagli Usa al comparto dei semiconduttori cinese: secondo il quotidiano Nikkei", Sk Hynix sta lavorando a un piano per la vendita del suo stabilimento produttivo a Wuxi, in Cina, pur avendo ottenuto dalle autorità Usa una esenzione temporanea e parziale dal regime sanzionatorio. "Nell'ambito di un piano di emergenza, stiamo valutando la vendita dello stabilimento, dei macchinari o il loro trasferimento in Corea del Sud, ha confermato il cheaf marketing officer dell'azienda sudcoreana, Kevin Noh, ammettendo che la compagnia "non può che risentire" delle limitazioni che gravano sulle sue attività in Cina. (Git)