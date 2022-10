© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo batterci per uno Stato di diritto che funzioni bene. La nostra battaglia per l’Europa più forte è per tenere i valori di rispetto, solidarietà, pace e autodeterminazione dei popoli al centro della vita di tutti i giorni e rispettati a livello globale". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nel suo intervento al Congresso del Partito socialista svizzero a Basilea. (Rin)