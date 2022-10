Ucrain: consigliere presidenziale Yermak, ricatto russo sul grano, Mosca inventa attacchi terroristici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La primitività del ricatto russo si vede in ogni cosa. "Ricatto nucleare, energetico, alimentare". Lo afferma su Telegram il consigliere del presidente ucraino, Andriy Yermak, commentando la decisione di Mosca di sospendere l'accordo sul grano, raggiunto sotto l'egida delle Nazioni Unite lo scorso luglio a Istanbul, per via "dell'attacco terroristico" al porto di Sebastopoli in Crimea. Secondo Yermak, Mosca ha "inventato finti attacchi terroristici" alle sue infrastrutture in Crimea, per dare la colpa a Kiev e sospendere l'intesa sull'export.(Kiu)