Giustizia: Rossomando (Pd) su ergastolo ostativo, si riprenda testo approvato a Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da Agenzia Nova competenza e completezza a servizio di una corretta informazione" Anna Rossomando

Vicepresidente del Senato, ResponsabileGiustizia del Partito Democratico

23 luglio 2021

- "Dopo la fase della propaganda in campagna elettorale avevamo chiesto chiarezza sul carcere. Ribadiamo la necessità di una riforma urgente per affrontare il sovraffollamento, trattamenti più umani, aumento degli organici e degli stipendi della polizia penitenziaria. Per quanto riguarda l'ergastolo ostativo si applichi la sentenza della Corte costituzionale e si riprenda il testo approvato a larga maggioranza dalla Camera nella precedente legislatura, che tiene insieme le esigenze di sicurezza e certezza della pena con l'altrettanto fondamentale esigenza di assicurare la piena effettività dell'articolo 27 della Costituzione". Lo dichiara la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia del Pd, Anna Rossomando. (Rin)