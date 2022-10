Lega araba: al via riunione ministri Esteri ad Algeri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Kuwait è prevista la presenza dell’erede al trono Mishaal al Ahmad al Sabah in rappresentanza dell’emiro Sheikh Nawaf al Ahmad al Sabah. Anche il presidente libanese Michel Aoun sarà assente, dal momento che il suo mandato scadrà il 31 ottobre, ma è attesa la partecipazione del primo ministro libanese, Najib Miqati. Per il Marocco, Paese che ha interrotto le proprie relazioni diplomatiche con l’Algeria nell’agosto 2021, le notizie trapelate sinora fanno pensare a una possibile partecipazione del monarca, il re Mohammed VI. Circa gli altri Paesi arabi, la Siria ha fatto sapere il mese scorso che “preferisce” non partecipare al prossimo vertice arabo per non sollevare polemiche relative al possibile reintegro nella Lega araba. Damasco è stata sospesa dall’organizzazione nel 2011, a seguito dello scoppio della guerra nel Paese. (Res)