Milano: centinaia di chiese evangeliche riunite al Forum di Assago, per la prima volta in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano più di 500 chiese evangeliche si sono riunite per la prima volta in Italia, e hanno lavorato fianco a fianco per condividere il Vangelo al “Noi Festival” al Forum Mediolanum di Assago. Sono oltre 10 mila le persone presenti. “Non vedo l'ora di condividere con il popolo italiano l'amore di Dio”, ha detto Franklin Graham, presidente di Billy Graham Evangelistic Association. “Chiunque riponga la propria fede e fiducia in lui può essere perdonato e avere una nuova vita”, ha concluso. Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'Onorevole Lucio Malan hanno così dato il benvenuto in Italia a Franklin Graham, e portato il ringraziamento al team di medici e infermieri dell'organizzazione umanitaria internazionale Samaritan's Purse, la prima organizzazione a fornire nel nostro Paese soccorso medico d'emergenza al culmine della pandemia, realizzando un ospedale da campo a Cremona in meno di 36 ore e riuscendo a curare più di 280 pazienti. Ed è proprio nel ricordo di quei momenti, tra migliaia di persone ormai senza le mascherine, che si è aperto il "Noi Festival" di Assago, un'iniziativa di Billy Graham Evangelistic Association (Bgea). “Sono voluto venire a salutare il presidente della Samaritan's Purse - ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana - durante il momento più difficile della pandemia hanno portato un granissimo aiuto alla Lombardia e alla città di Cremona. Un aiuto fondamentale e sostanziale, che i cremonesi hanno apprezzato tantissimo e che ci ha fatto sentire vicini a tanti amici che hanno capito la situazione e hanno voluto darci il loro aiuto. Credo sia giusto ringraziarli e continuare a collaborare con loro, e anche oggi abbiamo parlato di possibili future collaborazioni”.(Com)