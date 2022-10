© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica giapponese Toyota produrrà una nuova berlina elettrica destinata al mercato cinese e alimentata da batterie della società cinese Byd. Lo ha reso noto la stessa Toyota, che chiamerà l'auto bZ3. Si tratta del secondo modello della serie di veicoli elettrici a batteria Beyond Zero (bZ), ma al momento non è chiaro quando inizierà la produzione. (Git)