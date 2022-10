Spagna: ex presidente Gonzalez, preservare la convivenza come un "tesoro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del governo spagnolo, Felipe González, ha invitato sabato a "preservare la convivenza come un tesoro" in Spagna, che era la sua "priorità numero uno" 40 anni fa, nel 1982, quando vinse per la prima volta le elezioni generali con una maggioranza assoluta. L'ex segretario generale del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) lo ha detto in un passaggio del suo discorso in occasione delle celebrazioni organizzate oggi a Siviglia dal partito per commemorare la storica vittoria del 28 ottobre 1982, ricordando che "senza la convivenza in pace e libertà, tutto il resto è leggero, può cadere e può andare indietro". Gonzalez ha evidenziato che la sua "preoccupazione" quando è entrato in politica "era incentrata su come recuperare la convivenza tra gli spagnoli, indipendentemente dalle loro idee", e sul desiderio di raggiungere "la convivenza in pace e libertà". (segue) (Spm)