Pnrr: Fontana, governo consideri esigenze piccoli comuni, assurdo escludere Nord dalle risorse

- In merito al bando nazionale per la rigenerazione urbana finanziato con i fondi del Pnrr "al nuovo Governo chiediamo che si tenga in considerazione le necessità e le esigenze dei piccoli Comuni italiani, che non hanno avuto alcun tipo di beneficio da quei fondi". Lo afferma il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, presente al "Noi Festival" al Forum Mediolanum di Assago. "Credo che sia assurdo non distribuire su tutto il nostro territorio queste risorse. Anche perché non è logico - ha poi concluso - abbiamo detto che va benissimo che nei confronti del Sud ci sia un numero maggiore di risorse, ma non si può escludere completamente il Nord". (Rem)