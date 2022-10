Governo: Della Vedova, Meloni paga cambiali elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giorgia Meloni è in luna di miele con gli elettori, non servono i sondaggi per capirlo. Poteva fare altro, invece semplicemente paga cambiali elettorali, decidendo di premiare no-vax, portare a 10 mila euro l'uso del contante, promette prepensionamenti e rilancia la crociata di Salvini sui porti chiusi". Lo scrive su Twitter il segretario e deputato di +Europa, Benedetto Della Vedova. (Rin)